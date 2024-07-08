Глава «Барселоны»: «У нас есть деньги на покупку Нико Уильямса»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном подписании вингера «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямса.
«Нам нравится этот футболист. На сегодняшний день у клуба есть на него деньги. Это благодаря работе, проделанной в последние годы. Мы дошли к той точке, когда можем позволить себе приобретение такого уровня», - передает слова руководителя Catalunya Radio.
Трансферная стоимость 21-летнего вингера оценивается в 60 миллионов евро. Срок действующего трудового договора Уильямса с «Атлетиком» рассчитан до конца июня 2027 года. В данный момент Нико играет за сборную Испании на Евро-2024.
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