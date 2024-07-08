«Барселона» вряд ли сможет убедить Рафинью покинуть клуб

Каталонская «Барселона» вряд ли сможет убедить вингера Рафинью Диаса покинуть клуб на постоянной основе. По информации от журналиста Хоакима Пьеры, такой исход считается практически невозможным.

Как сообщает источник, Рафинья чётко дал понять своему бывшему агенту, а ныне спортивному директору «Барселоны» Деку, что не намерен покидать команду в это трансферное окно. Бразилец хочет остаться на «Камп Ноу», так как чувствует себя счастливым в нынешнем клубе.

Летом 2022 года Рафинья перебрался в «Барселону» из английского «Лидса» за 57 миллионов евро. В гонке за бразильцем «сине-гранатовые» обошли лондонский «Челси».