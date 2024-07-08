Араухо покинет «Барселону» в 2026 году, если ему не предложат новый контракт с большой зарплатой

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо определился с планами на будущее. По информации от издания Sport, уругваец хочет получить от «сине-гранатовых» новый контракт с большой зарплатой. Футболист желает зарабатывать столько, сколько ему предлагали клубы из Англии и Германии.

Источник сообщает, что если «Барселона» не удовлетворит финансовые запросы Араухо, уругваец покинет команду летом 2026 года на правах свободного агента, когда у него закончится контракт.

25-летний Араухо в январе был интересен мюнхенской «Баварии», но руководство «Барселоны» отказалось продавать центрального защитника.