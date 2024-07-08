«Реал» близок к новой покупке - названо имя футболиста

Мадридский «Реал» близок к новому трансферу. Согласно сведениям журналистов Mundo Deportivo, ряды «королевского» клуба должен пополнить французский защитник Лени Йоро.
По данным источника, испанский гранд достиг с игроком договоренности о переходе. Теперь мадридцам нужно договориться с «Лиллем» о сумме денежной компенсации за трансфер футболиста.
В минувшем сезоне Йоро провел 44 поединка за французскую команду во всех турнирах. Защитник записал на свой счет три забитых мяча. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года.
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