Начо оценил свою карьеру в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался относительно своей карьеры в «королевском» клубе.
«Я горжусь своей карьерой. Играя за «Реал», мне довелось бороться против лучших футболистов мира. Я конкурировал с самыми сильными в мире. Очень рад, что многого добился здесь. Меня любят болельщики, это очень важно. В прошлом сезоне были победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Я очень горд и благодарен за все», - передает слова защитника газета Marca.
В составе мадридского гранда Начо провел 364 поединка, в которых отметился 16 забитыми мячами и десятью результативными передачами.
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