Начо оценил свою карьеру в «Реале»

«Я горжусь своей карьерой. Играя за «Реал», мне довелось бороться против лучших футболистов мира. Я конкурировал с самыми сильными в мире. Очень рад, что многого добился здесь. Меня любят болельщики, это очень важно. В прошлом сезоне были победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Я очень горд и благодарен за все», - передает слова защитника газета Marca.