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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» вернёт Ромеу из «Барселоны» только при одном условии

08 Июля 2024 • 01:44 Комментировать
Бетис
...
Жирона
15.08 22:30

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу по-прежнему интересен «Жироне».

Именно из «Жироны» был подписан испанец прошлым летом – его считали одним из тех, кому предстоит заменить Серхио Бускетса. 32-летний хавбек неоднозначно провёл сезон, лишившись места в стартовом составе «сине-гранатовых», и ещё до завершения кампании в СМИ начали распространяться разговоры о возможном возвращении игрока в прежний клуб.

По данным Catalunya Radio, «Жироне» всё ещё интересен Ромеу, однако платить за трансфер «бело-красные» не намерены. Возвращение состоится лишь в том случае, если «Барселона» отпустит опорника бесплатно.

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