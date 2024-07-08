Стало известно, от чего зависит будущее Роке в «Барселоне»

Нападающему «Барселоны» Витору Роке предстоит проявить себя в ближайшее время.

Бразилец пополнил ряды «сине-гранатовых» в январе, но не слишком впечатлил Хави Эрнандеса – прежний тренер «сине-гранатовых» нечасто выпускал 19-летнего игрока на поле. Теперь у юного форварда есть шанс убедить нового рулевого Ханса-Дитера Флика. По сообщениям журналиста Маттео Моретто, судьба Роке в «Барселоне» будет зависеть от того, сможет ли тот показать себя в период предсезонной подготовки. На основании этого немецкий специалист вынесет вердикт по целесообразности дальнейшего пребывания футболиста в команде.

Интерес к Витору Роке, по слухам, проявляли «Ювентус», «Фиорентина» и «Порту».