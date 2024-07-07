«Барселона» начнёт сезон без двух важных защитников

Сразу два центральных защитника «Барселоны» не смогут помочь команде на старте новой кампании.

Рональд Араухо получил травму в недавнем матче Кубка Америки за сборную Уругвая – он пропустит от шести до восьми недель. Кроме того, как отмечает журналист Хави Мигель, новый рулевой каталонцев Ханс-Дитер Флик будет вынужден обходиться и без юного Пау Кубарси, который с июля по август будет выступать на Олимпиаде за сборную Испании.

«Барселона» стартует в новом розыгрыше Ла Лиги выездным матчем против «Валенсии», который запланирован на 17 августа.

Ханс-Дитер Флик возглавил «сине-гранатовых» после завершения прошлого сезона, заменив Хави Эрнандеса.