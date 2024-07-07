Эндрик: «Мои мысли уже связаны с «Реалом»

Нападающий сборной Бразилии Эндрик в скором времени прибудет в расположение мадридского «Реала».

17-летний футболист не смог помочь бразильской национальной команде избежать вылета с Кубка Америки на стадии 1/4 финала – «пентакампеоны» уступили Уругваю в серии послематчевых пенальти. Теперь вундеркинд может полностью сосредоточиться на подготовке к дебютному сезону в Европе.

«Да, я уже думаю о «Реале». Трудно говорить об этом сейчас, после вылета с Кубка Америки, но теперь мои мысли связаны с «Реалом», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Эндрика.

Напомним, «королевский клуб» купил форварда у «Палмейраса».