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Французский вундеркинд «одержим» идеей перехода в «Реал», переговоры продолжаются

07 Июля 2024 • 22:59 Комментировать
Реймс
...
Лилль
18.08 20:00

Мадридский «Реал» ведёт работу над трансфером центрального защитника «Лилля» Лени Йоро.

Клубам пока не удалось договориться об условиях сделки, однако попытки найти компромисс не прекращаются. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент «Реал» ведёт прямые переговоры с «Лиллем» по Йоро. Представители «королевского клуба» надеются в течение ближайших нескольких дней прояснить ситуацию.

Позиция самого 18-летнего игрока предельно ясна: француз буквально одержим идеей перехода в «Реал», он доложил о своих намерениях агентам ещё несколько месяцев назад.

«Лилль» запрашивает за восходящую звезду порядка 50 млн евро. «Реал» надеется снизить стоимость сделки.

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