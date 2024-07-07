Стало известно, насколько серьёзна травма Араухо

Центральный защитник сборной Уругвая и «Барселоны» Рональд Араухо в ближайшее время не сможет выйти на поле.

Игрок получил повреждение по ходу первого тайма матча 1/4 финала Кубка Америки против сборной Бразилии, из-за чего был заменён. Согласно данным журналиста Тони Хуанмарти, уругвайцу ещё предстоит пройти дополнительные обследования, но сейчас всё указывает на то, что он пропустит не менее шести недель. Таким образом, 25-летний центрбек не сможет принять участие в предсезонной подготовке «сине-гранатовых».

Не исключено, что Рональд Араухо вернётся в строй только после перерыва на матчи сборных в сентябре. В «Барселоне» не будут рисковать здоровьем футболиста.