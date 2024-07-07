«Реал» может купить защитника за 50 млн евро – известно имя

«Лилль» отказался от надежды получить 60 миллионов евро за трансфер защитника Лени Йоро. Перспектива потерять молодого игрока через год в статусе свободного агента вынуждает клуб Лиги 1 идти на компромиссы.

Как сообщает Football Espana, ссылаясь на Relevo, «Лилль» сдался и теперь готов продать Йоро за 50 миллионов евро. «Реал», куда хочет перейти 18-летний футболист, готов заплатить 40 миллионов. Разница в 10 миллионов евро может быть компенсирована дополнительными выплатами.

Стоит сказать, что «Реал» хочет подписать нового футболиста в центр обороны после ухода из клуба Начо.