Экс-игрок «Барселоны» Тьяго решил завершить карьеру в 33 года

Полузащитник Тьяго Алькантара решил завершить игровую карьеру. Таким инсайдом в социальных сетях делится известный журналист Фабрицио Романо.

Тьяго решил повесить бутсы на гвоздь очень рано – сейчас ему 33 года. В последние сезоны полузащитник очень мало играл из-за постоянных проблем со здоровьем.

Романо отмечает, что Тьяго останется в футболе, только уже не в качестве футболиста.

С осени 2020 года Тьяго Алькантара представлял английский «Ливерпуль». Ранее испанец поиграл за «Баварию» и «Барселону». Тьяго является воспитанником академии каталонского клуба.