Раскрыта шокирующая статистика новичка «Реала» Эндрика в матче Бразилии

Сборная Бразилии огорчила своих болельщиков, вылетев из Кубка Америки уже по итогам четвертьфинала. Команда Доривала Жуниора проиграла Уругваю по пенальти после нулевой ничьей.

Специалисты из Opta раскрыли шокирующую статистику бразильского форварда Эндрика, отыгравшего все 90 основных минут. За это время Эндрик отдал пять передач, причём только один пас оказался точным.

21 июля Эндрику исполнится 18 лет, и тогда он станет игроком «Реала». О подписании молодого бразильца «Реал» объявлял уже давно.

Добавим, что в полуфиналах Кубка Америки Аргентина сыграет с Канадой, а Уругвай – с Колумбией.