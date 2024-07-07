Появилась информация о презентации французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».
По сведениям Relevo, на данном мероприятии ожидается присутствие более 80 тысяч поклонников «Реала». Источник отмечает, что на презентации запланировано световое шоу, а также будет создан специальный подиум.
Презентация Мбаппе в качестве футболиста «Реала» запланирована на 16 июля.
Напомним, «сливочные» объявили о заключении пятилетнего контракта с Мбаппе в начале июня. Футболист перебрался в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента.
Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.
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