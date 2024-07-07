Появилась информация о презентации французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

По сведениям Relevo, на данном мероприятии ожидается присутствие более 80 тысяч поклонников «Реала». Источник отмечает, что на презентации запланировано световое шоу, а также будет создан специальный подиум.

Презентация Мбаппе в качестве футболиста «Реала» запланирована на 16 июля.

Напомним, «сливочные» объявили о заключении пятилетнего контракта с Мбаппе в начале июня. Футболист перебрался в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.