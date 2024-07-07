Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 6 июля
Англия
1
Швейцария
1
1/4 - 6 июля
Нидерланды
2
Турция
1
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат Испании. Ла Лига

Более 80 тысяч человек посетят презентацию Мбаппе в «Реале» слухи

07 Июля 2024 • 13:20 Комментировать

Появилась информация о презентации французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

По сведениям Relevo, на данном мероприятии ожидается присутствие более 80 тысяч поклонников «Реала». Источник отмечает, что на презентации запланировано световое шоу, а также будет создан специальный подиум.

Презентация Мбаппе в качестве футболиста «Реала» запланирована на 16 июля.

Напомним, «сливочные» объявили о заключении пятилетнего контракта с Мбаппе в начале июня. Футболист перебрался в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 В УЕФА объяснили, почему арбитр правильно не назначил пенальти в ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024 У Пепе спросили, что ему сказал Роналду после вылета Португалии Нагельсманн высказался после вылета Германии с Евро-2024 Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро - названа причина Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию
Спортивные новости
Медведев справился со Штруффом и пробился в четвёртый круг Уимблдона Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Июля
13:20 · Испания. Ла Лига
Более 80 тысяч человек посетят презентацию Мбаппе в «Реале» слухи
13:10 · Чемпионат Европы 2024
Кроос выступил с обращением после завершения карьеры
11:56 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» решили, кто заменит Лунина
08:09 · Германия. Бундеслига
«Реал» не отказал от подписания звезды «Баварии»
04:40 · Испания. Ла Лига
Араухо получил травму в матче Кубка Америки против Бразилии
03:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» провёл новые переговоры по нападающему «Атлетико»
00:59 · Италия. Серия А
Два клуба Серии А готовы поспорить за Ленгле из «Барселоны»
06 Июля
23:32 · Чемпионат Европы 2024
Непомнящий: «Убеждён, что Кроос очень рано завершил карьеру»
23:24 · Испания. Ла Лига
Флик принял решение по Эрику Гарсии, которого связывали с уходом из «Барселоны»
19:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может заработать на травме Педри 1
18:36 · Англия. Премьер-лига
Испанский клуб из Лиги чемпионов хочет подписать ван де Бека за 500 тысяч евро
18:10 · Италия. Серия А
«Интер» договорился об аренде 18-летнего испанца слухи
17:26 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может вернуть Эмерсона Рояла слухи
16:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Ромеу слухи
16:24 · Испания. Ла Лига
«Захарян пока и близко не на уровне Головина» — Борис Игнатьев
16:11 · Испания. Ла Лига
Ровно 15 лет назад состоялась презентация Роналду в «Реале»
15:11 · Испания. Ла Лига
Кака назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
14:48 · Испания. Ла Лига
Марсьяль может стать одноклубником Захаряна
13:38 · Испания. Ла Лига
Моуринью хочет видеть Фати в «Фенербахче», игрок уже принял решение
12:40 · Испания. Ла Лига
Представитель Захаряна дал комментарий о будущем игрока
11:57 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько будет отсутствовать Педри
11:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов выкупить молодую звезду сборной Испании
10:22 · Чемпионат Европы 2024
Тчуамени – о Кроосе: «Было приятно играть вместе с одним из лучших полузащитников в истории»
10:14 · Испания. Ла Лига
Галлас назвал причину, почему «Реал» не отпускает Мбаппе на Олимпиаду 2
01:14 · Испания. Ла Лига
​Иньеста: «Мне бы понравилось возвращение в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем