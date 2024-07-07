Араухо получил травму в матче Кубка Америки против Бразилии

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо травмировался в матче за сборную Уругвая.

25-летний футболист вышел в стартовом составе четвертьфинального поединка Кубка Америки против Бразилии, но уже на 33-й минуте упал на газон и был вынужден попросить замену. Судя по всему, центрбек повредил заднюю поверхность бедра. Марсело Бьелса выпустил вместо травмированного представителя «сине-гранатовых» Хосе Хименеса из мадридского «Атлетико».

Следить за дальнейшими событиями в матче сборных Уругвая и Бразилии можно на сайте LiveResult – там проходит текстовая онлайн-трансляция. К моменту замены Араухо команды не успели открыть счёт.