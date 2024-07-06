Флик принял решение по Эрику Гарсии, которого связывали с уходом из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился с планами на центрального защитника Эрика Гарсию.

23-летний футболист провёл прошедший сезон в «Жироне», за которую выступал на правах аренды. Новую кампанию испанец начнёт в «Барселоне», однако, по распространённым слухам, «сине-гранатовые» не слишком рассчитывают на центрбека. Согласно обновлённой информации Diario AS, Флик хочет видеть Гарсию в своей команде. Тренер намерен дать шанс игроку, но есть одна проблема: тот вызван в сборную Испании на предстоящую Олимпиаду, из-за чего пропустит предсезонную подготовку «Барселоны».

Напомним, Ханс-Дитер Флик возглавил каталонский гранд по окончании минувшего сезона, заменив уволенного Хави Эрнандеса.