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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик принял решение по Эрику Гарсии, которого связывали с уходом из «Барселоны»

06 Июля 2024 • 23:24 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился с планами на центрального защитника Эрика Гарсию.

23-летний футболист провёл прошедший сезон в «Жироне», за которую выступал на правах аренды. Новую кампанию испанец начнёт в «Барселоне», однако, по распространённым слухам, «сине-гранатовые» не слишком рассчитывают на центрбека. Согласно обновлённой информации Diario AS, Флик хочет видеть Гарсию в своей команде. Тренер намерен дать шанс игроку, но есть одна проблема: тот вызван в сборную Испании на предстоящую Олимпиаду, из-за чего пропустит предсезонную подготовку «Барселоны».

Напомним, Ханс-Дитер Флик возглавил каталонский гранд по окончании минувшего сезона, заменив уволенного Хави Эрнандеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик Эрик Гарсия ещё теги

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05 Июля
04:05
Важный игрок «Барселоны» рискует пропустить предсезонную подготовку
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