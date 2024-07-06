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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может заработать на травме Педри

06 Июля 2024 • 19:53 Комментировать (1)

Полузащитник «Барселоны» Педри получил травму в матче сборных Испании и Германии в четвертьфинале чемпионата Европы. Молодому игроку понадобилась замена уже в начале игры после жёсткого фола в исполнении Тони Крооса.

Если травма окажется достаточно серьёзной, то «Барселона» может заработать деньги по программе защиты клубов от ФИФА. Как сообщает на своих страницах испанский Sport, УЕФА придётся платить «Барселоне» по 20 548 евро за каждый пропущенный Педри день сверх месяца.

Напомним, что сборная Испании пробилась в полуфинал Евро-2024, где сыграет против Франции.

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
06 Июля 2024 в 20:25
ну все понятно...КРоос то здесь и не причем, оказывается!!! это тайный план Барсы по финансовой политике клуба и все )))))
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