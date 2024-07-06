Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу с большой долей вероятности останется в клубе. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, уход 32-летнего Ромеу был практически неизбежен, но сейчас каталонский клуб хочет сохранить игрока на еще один сезон. Утверждается, что причиной этому является нехватка центральных полузащитников в команде.

Напомним, 5 июля испанский хавбек «Барселоны» Педри получил травму в четвертьфинальном матче Евро-2024 с Германией.

Ромеу присоединился к «Барселоне» прошлым летом. За это время он сыграл в 37 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.