«Захарян пока и близко не на уровне Головина» — Борис Игнатьев

Российский тренер Борис Игнатьев ответил на вопрос, можно ли сравнивать полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна с хавбеком «Монако» Александром Головиным.

Специалист заявил, что Захарян провел неубедительный сезон в плане статистики, но при этом все время играл, а это очень важно в его возрасте.

— Захарян пока и близко не на уровне Головина, Арсену предстоит много работать, — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что у Головина тоже не все сразу получилось в «Монако».

В минувшем сезоне 21-летний Захарян принял участие в 40 встречах во всех турнирах, отметился одним забитым голом и записал на свой счет два ассиста.