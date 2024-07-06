Ровно 15 лет назад состоялась презентация Роналду в «Реале»

Ровно 15 лет назад, 6 июля 2009 года, состоялась презентация Криштиану Роналду в качестве футболиста «Реала». Мероприятие на стадионе «Сантьяго Бернабеу» тогда посетило примерно 80 тысяч человек.

Летом 2009-го Роналду перешёл в «Реал» из «Манчестер Юнайтед». В итоге в мадридском клубе португальский футболист провёл девять сезонов. За это время Криштиану провёл 438 официальных матчей, в которых забил 450 голов и отдал 131 голевой пас на партнёра.

В настоящий момент 39-летний Криштиану Роналду на клубном уровне представляет саудовский «Аль-Наср». Действующий контракт игрока рассчитан до середины 2025 года.

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