Кака назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Известный в прошлом бразильский футболист Кака высказался о борьбе за «Золотой мяч» в 2024 году. По словам экс-игрока «Милана», фаворитом в борьбе за этот приз он считает Винисиуса Жуниора.

«Винисиус движется в этом направлении. Он был главным героем коллективного достижения – победы «Реала» в Лиге чемпионов. Таким образом, Винисиус стал фаворитом. Мы, конечно, болеем за него. Надеюсь, на чемпионате Европы никто не украдёт у него статус главного героя на мировой футбольной арене», - цитирует Кака Globo Esporte.

В настоящий момент Винисиус Жуниор находится в расположении сборной Бразилии на Кубке Америки.

Названы главные фавориты на «Золотой мяч»: Месси остаётся на 15-м месте, шансы Ямаля выросли