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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсьяль может стать одноклубником Захаряна

06 Июля 2024 • 14:48 Комментировать

По завершению сезона 2023/2024 нападающий Антони Марсьяль обрёл статус свободного агента, ведь срок его контракта с «Манчестер Юнайтед» истёк. У 28-летнего француза хватает вариантов в разных странах. Один из вариантов – «Реал Сосьедад».

Как сообщает на своих станицах портал TodoFichajes, «Реал Сосьедад» возобновил переговоры с агентом Марсьяля. Очевидно, испанский клуб хочет подписать форварда в обозримом будущем.

Отметим, что за «Реал Сосьедад» с прошлого лета выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Антони Марсьяль в скором времени может стать одноклубником экс-динамовца.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Антони Марсьяль трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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