Моуринью хочет видеть Фати в «Фенербахче», игрок уже принял решение

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью хотел бы усилить свою команду нападающим каталонской «Барселоны» Ансу Фати. По информации от издания Marca, футболист «сине-гранатовых» уже ответил на это предложение.

Фати не намерен покидать «Барселону» и хочет остаться в команде на следующий сезон. В настоящий момент Ансу нацелен на то, чтобы впечатлить нового тренера Ханса-Дитера Флика на предсезонной подготовке, которая стартует уже скоро.

Напомним, Фати выступал за «Брайтон» в прошлом сезоне на правах годичной аренды. Из-за травм футболист пропустил половину матчей в Английской премьер-лиге и отметился 2 голами в 19 играх.