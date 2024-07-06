Представитель Захаряна дал комментарий о будущем игрока

Атакующий полузащитник Арсен Захарян с прошлого лета выступает за «Реал Сосьедад». С момента перехода россиянин провёл за испанский клуб 40 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.

Геннадий Голубин, который представляет Захаряна, дал комментарий о будущем игрока. По словам Голубина, в «Реал Сосьедаде» на 21-летнего футболиста рассчитывают.

«Пока он не готовится к следующему сезону, Арсен начнёт подготовку 11 июля. Нет мысли о том, что «Реал Сосьедад» готов отдать его в аренду или просто с ним попрощаться. Команда на него рассчитывает. Первый сезон у него был адаптивным. Сейчас он должен начать прибавлять», - цитирует Голубина Metaratings.

Напомним, что в «Реал Сосьедад» Арсен Захарян переходил из московского «Динамо».