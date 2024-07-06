Стало известно, сколько будет отсутствовать Педри

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри получил травму в матче против сборной Германии на Евро-2024. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, уже стало известно, сколько времени молодой хавбек не сможет выходить на поле.

Если верить источнику, полузащитник будет отсутствовать полтора месяца. Есть вероятность, что Педри пропустит первые матчи «Барселоны» в новом розыгрыше чемпионата Испании.

Напомним, Педри был заменён во вчерашнем матче против Германии после столкновения с Тони Кроосом. Сборная Испании справилась без своего основного полузащитника и вышла в полуфинал, победив соперника со счётом 2:1.