Галлас назвал причину, почему «Реал» не отпускает Мбаппе на Олимпиаду

Бывший французский защитник Вильям Галлас высказался о нежелании мадридского «Реала» отпускать на Олимпийские игры новичка команды Килиана Мбаппе.
«Если смотреть на эту ситуацию со стороны руководства «Реала», то клуб не хочет, чтобы Мбаппе получил повреждение. Мадридцы не станут так рисковать, отпуская его на Олимпиаду. Я с пониманием отношусь к обеим сторонам ситуации, но в этом случае речь идет об огромных деньгах», - передает слова Галласа Give me Sport.
Мбаппе перешел в «королевский» клуб этим летом на правах свободного агента. 25-летний форвард заключил пятилетнее трудовое соглашение.
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