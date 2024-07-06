Галлас назвал причину, почему «Реал» не отпускает Мбаппе на Олимпиаду

«Если смотреть на эту ситуацию со стороны руководства «Реала», то клуб не хочет, чтобы Мбаппе получил повреждение. Мадридцы не станут так рисковать, отпуская его на Олимпиаду. Я с пониманием отношусь к обеим сторонам ситуации, но в этом случае речь идет об огромных деньгах», - передает слова Галласа Give me Sport.