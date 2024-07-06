Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 5 июля
Испания
2
Германия
1
1/4 - 5 июля
Португалия
0
Франция
0
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Иньеста: «Мне бы понравилось возвращение в «Барселону»

06 Июля 2024 • 01:14 Комментировать

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста не исключает, что он пройдёт по следам Хави - после нескольких лет работы на Ближнем Востоке получил приглашение от «Барселоны». По словам Иньесты, в настоящий момент он готовится к тому, чтобы стать тренером.

- Мне бы понравилось вернуться в «Барселону», и я даже не знаю, в каком качестве. Через два года я стану хорошим тренером. Но пока что у меня нет лицензии, - цитирует слова Иньесты derbyderbyderby.it.

Напомним, что Иньеста выступал за «Барселону» с 2002 года по 2019, он добился множественных успехов в составе клуба и забил решающий гол в финале чемпионата мира 2010 года.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду» Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро - названа причина Неймар сделал выбор между Роналду и Месси В сборной Германии ввели запрет перед матчем с Испанией
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июля
01:14 · Испания. Ла Лига
​Иньеста: «Мне бы понравилось возвращение в «Барселону»
05 Июля
22:36 · Испания. Ла Лига
​Джулиано Симеоне проведёт в «Алавесе» ещё один сезон
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» нацелился на игрока «Реала»
18:38 · Испания. Ла Лига
Моуринью получит известного форварда из Ла Лиги слухи
18:28 · Испания. Ла Лига
Лучший бомбардир Ла Лиги Довбик выбрал клуб на новый сезон слухи
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Эдерсону слухи
13:26 · Испания. Ла Лига
Отец Ямаля опубликовал фото сына с Месси — снимок был сделан 16 лет назад 1 фото
13:10 · Испания. Ла Лига
Фелиш хочет вернуться в «Барселону»
12:51 · Испания. Ла Лига
Иньеста высказался об игре 16-летнего Ямаля
12:22 · Испания. Ла Лига
Винисиус перешёл в «Лион» за 8 миллионов евро официально
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет перехватить английского игрока у «Реала» 1
09:16 · Испания. Ла Лига
16-летний Ямаль высказался о «Золотом мяче»
08:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбрала трёх звёзд, которых может продать ради Нико Уильямса 4
08:04 · Испания. Ла Лига
Ямаль назвал известный клуб, за который никогда не сыграет 5
07:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила, где будет играть Фати в новом сезоне
05:20 · Чемпионат Европы 2024
Гюндоган поделился мнением о потенциальном новичке «Барселоны» Нико Уильямсе
04:05 · Испания. Ла Лига
Важный игрок «Барселоны» рискует пропустить предсезонную подготовку
03:54 · Италия. Серия А
Агент Мораты провёл переговоры с итальянским топ-клубом
02:12 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Германии: «Беллингем – ничто без товарищей по команде»
00:55 · Чемпионат Европы 2024
«Это немыслимо»: Карвахаль высказался против нового клубного чемпионата мира
00:32 · Чемпионат Европы 2024
Кроос: «Понимаю нападающих, которым не нравится играть против Рюдигера»
04 Июля
23:35 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб проявляет интерес к Фелишу слухи
22:38 · Чемпионат Европы 2024
Карвахаль прокомментировал слова Хоселу о намерении отправить Крооса на пенсию 5
22:30 · Испания. Ла Лига
Ямаль назвал своего кумира в «Барселоне» - это не Месси
22:28 · Италия. Серия А
Ибрагимович позвал в «Милан» игрока сборной Испании
Все новости
Рекомендуем