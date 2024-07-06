​Иньеста: «Мне бы понравилось возвращение в «Барселону»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста не исключает, что он пройдёт по следам Хави - после нескольких лет работы на Ближнем Востоке получил приглашение от «Барселоны». По словам Иньесты, в настоящий момент он готовится к тому, чтобы стать тренером.

- Мне бы понравилось вернуться в «Барселону», и я даже не знаю, в каком качестве. Через два года я стану хорошим тренером. Но пока что у меня нет лицензии, - цитирует слова Иньесты derbyderbyderby.it.

Напомним, что Иньеста выступал за «Барселону» с 2002 года по 2019, он добился множественных успехов в составе клуба и забил решающий гол в финале чемпионата мира 2010 года.