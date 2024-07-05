​Джулиано Симеоне проведёт в «Алавесе» ещё один сезон

Боссы мадридского «Атлетико» определились с будущим Джулиано Симеоне - сын наставника «матрасников» Диего Симеоне проведёт ещё один сезон в «Алавесе», цвета которого он защищает уже два года. Об этом сообщает испанское издание AS. В «Атлетико» считают, что «Алавес» является отличной площадкой для накопления опыта.

В прошлом сезоне аргентинский нападающий сыграл за баскский клуб четырнадцать матчей в чемпионате, забив один гол. А «Алавес» занял необычайно высокое для себя десятое место в итоговой турнирной таблице испанского чемпионата.

Новый сезон Ла Лиги начнётся 15 августа.