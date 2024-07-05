В начале лета Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче». В настоящий момент турецкий клуб ведёт активную работу по усилению состава команды. Как сообщает TodoFichajes, в начале следующей недели состав «канареек» пополнит известный форвард Юссеф Эн-Несири. В последние годы марокканец выступал за «Севилью».

Эн-Несири оценивается экспертами портала Transfermarkt в 20 миллионов евро. Впрочем, «Фенербахче» заплатит меньше, учитывая тот факт, что действующий контракт игрока с «Севильей» рассчитан до середины следующего года.

За «Севилью» Юссеф Эн-Несири провёл 196 матчей, в которых забил 73 гола и отдал семь голевых передач на партнёров.