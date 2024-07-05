Нападающий Артём Довбик определился с будущим. Как сообщает портал TodoFichajes, 27-летний футболист уже уведомил «Жирону» о том, что он остаётся. Довбик решил продолжить выступления за каталонский клуб из-за веры в спортивный проект и с учётом хорошего выступления команды в прошлом сезоне. Как известно, «Жирона» завоевала билет в Лигу чемпионов.

Интерес к Довбику проявлял мадридский «Атлетико», а также клубы из Серии А, АПЛ и Саудовской Аравии. Впрочем, украинец решил остаться в «Жироне».

Как известно, Артём Довбик стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Испании с 24 голами.