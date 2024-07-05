Мунир Насрауи, отец испанского нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, выложил в социальной сети фотографию 16-летней давности, на которой Лионель Месси купает его сына.

— Это начало двух легенд, — написал отец Ямаля под фотографией.

Стоит сказать, что на фотографии Месси вместе с мамой Ямаля купают недавно родившегося Ламина.

Футбольные болельщики впечатлены данным снимком, ведь сейчас все называют Ямаля преемником Месси.

Напомним, аргентинец выступал за основную команду «Барселоны» с 2004 по 2021 год.

Дебют Ямаля за каталонский клуб состоялся в конце марта прошлого года в игре с «Бетисом».