Фелиш хочет вернуться в «Барселону»

В сезоне 2023/2024 нападающий Жоау Фелиш выступал за «Барселону» на правах аренды. Срок соглашения истёк, и теперь португальский футболист возвращается в «Атлетико», с которым имеет долгосрочный контракт (до лета 2029 года).

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside сообщил о том, что Фелиш хочет и дальше играть за «Барселону». Возвращение в каталонский клуб является приоритетным вариантом для 24-летнего футболиста.

Жоау Фелиш оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 30 миллионов евро. В 44 матчах за «Барселону» Фелиш забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.