Иньеста высказался об игре 16-летнего Ямаля

Экс-футболист сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением об уровне игры 16-летнего вингера Ламина Ямаля.
«Это неестественно, но всегда бывают исключения. Ламин – игрок, у которого очень большой талант. Нужно, чтобы Ямаль продолжал прогрессировать. Ему сейчас всего 16 лет, не 23», - передает слова легендарного полузащитника Mundo Deportivo.
Напомним, что в настоящий момент талантливый вингер выступает за сборную Испании на чемпионате Европы – 2024. Трансферная стоимость Ямаля оценивается в 90 миллионов евро. Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2026 года.
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