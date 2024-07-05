Иньеста высказался об игре 16-летнего Ямаля

«Это неестественно, но всегда бывают исключения. Ламин – игрок, у которого очень большой талант. Нужно, чтобы Ямаль продолжал прогрессировать. Ему сейчас всего 16 лет, не 23», - передает слова легендарного полузащитника Mundo Deportivo.