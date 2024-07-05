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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста высказался об игре 16-летнего Ямаля

05 Июля 2024 • 12:51 Комментировать

Экс-футболист сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением об уровне игры 16-летнего вингера Ламина Ямаля.

«Это неестественно, но всегда бывают исключения. Ламин – игрок, у которого очень большой талант. Нужно, чтобы Ямаль продолжал прогрессировать. Ему сейчас всего 16 лет, не 23», - передает слова легендарного полузащитника Mundo Deportivo.

Напомним, что в настоящий момент талантливый вингер выступает за сборную Испании на чемпионате Европы – 2024. Трансферная стоимость Ямаля оценивается в 90 миллионов евро. Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Сборная Испании Ламин Ямаль ещё теги
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