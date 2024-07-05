Защитник севильского «Бетиса» Абнер Винисиус продолжит карьеру во французском чемпионате. 24-летний бразильский футболист пополнил ряды «Лиона», об этом рапортует клубная пресс-служба.

С Винисиусом был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года. Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. Стоит отметить, что «Бетис» получит 20 процентов в случае следующей продажи игрока.

Абнер перебрался в севильский коллектив из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» зимой 2023 года. В общей сложности Винисиус принял участие в 45 поединках за «Бетис», в которых отметился двумя результативными передачами.