16-летний Ямаль высказался о «Золотом мяче»

16-летний талант сборной Испании и каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».

«Золотой мяч»? Это мечта каждого футболиста. Надеюсь, что в будущем поборюсь за него. Попасть в итоговую тройку будет мечтой», - передает слова нападающего «сине-гранатовых» газета Marca.

Напомним, что в настоящий момент нападающий выступает за сборную Испании на чемпионате Европы – 2024. В четвертьфинале «красная фурия» встретится с хозяйкой турнира – командой Германии.

В минувшем сезоне Ла Лиги Ламин сыграл 37 поединков, забил пять голов и отдал пять ассистов.