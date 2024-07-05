«Барселона» выбрала трёх звёзд, которых может продать ради Нико Уильямса

Нападающий сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс является трансферной целью каталонской «Барселоны». Об этом рапортует инсайдер Санти Овале посредством социальных сетей.

Ради подписания 21-летнего испанца «сине-гранатовые» готовы расстаться с кем-то из своих звездных футболистов. В этот список попали полузащитники Френки де Йонг и Рафинья, а также защитник Рональд Араухо.

В минувшем сезоне Нико провел 37 поединков за «Атлетик», забил восемь голов и сделал 17 результативных передач. Уильямс связан трудовыми обязательствами с баскским клубом до лета 2027 года.