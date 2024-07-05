Ямаль назвал известный клуб, за который никогда не сыграет

Воспитанник каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, за какую команду никогда не будет играть.

«Из тех ли я людей, которые никогда не наденут футболку «Реала»? Да, именно так», - передает слова 16-летнего нападающего газета Marca.

В минувшем сезоне талантливый форвард поучаствовал в 51 поединке за «сине-гранатовых», отметившись семью забитыми мячами и десятью результативными передачами. Срок действующего трудового соглашения между Ламином и «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость нападающего в 90 миллионов евро.