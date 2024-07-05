«Барселона» решила, где будет играть Фати в новом сезоне

Нападающий Ансу Фати останется в каталонской «Барселоне» на следующий сезон. Об этом стало известно журналистам Mundo Deportivo.

Согласно сведениям источника, «сине-гранатовые» приняли решение не рассматривать вариант продажи или аренды игрока этим летом. Новый главный тренер команды Ханс-Дитер Флик рассчитывает на форварда. Спортивный директор клуба Деку также решил дать шанс 21-летнему исполнителю.

В минувшем сезоне Фати на правах аренды выступал за «Брайтон». Нападающий принял участие в 19 поединках Английской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.