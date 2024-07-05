Важный игрок «Барселоны» рискует пропустить предсезонную подготовку

Возвращение в строй полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга может затянуться.

Из-за травмы лодыжки 27-летний игрок не выходил на поле с апреля. Нидерландский хавбек не успел восстановиться до старта Евро-2024, поэтому был вынужден пропустить турнир. По данным ARA Esports, проблема может оказаться ещё серьёзнее, чем предполагалось: де Йонг рискует пропустить предсезонную подготовку в «Барселоне». Его повреждение с трудом поддаётся выявлению и лечению. Футболист по-прежнему испытывает дискомфорт.

17 августа «Барселона» сыграет в первом туре Ла Лиги против «Валенсии».

В прошедшей кампании Френки де Йонг принял участие в 30 матчах «сине-гранатовых» во всех турнирах, отметившись двумя голами.