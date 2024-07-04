Ямаль назвал своего кумира в «Барселоне» - это не Месси

Восходящая звезда испанского футбола Ламин Ямаль назвал своего кумира в каталонской «Барселоне». Он выбрал бывшего нападающего «сине-гранатовых» Неймара.

«Я всегда говорю, что Лионель Месси является лучшим футболистом в истории. Но мне больше нравилось смотреть за игрой Неймара», - передает слова 16-летнего футболиста газета Marca.

Напомним, что Неймар выступал за каталонскую команду с 2013 по 2017 год. С «Барселоной» звездный бразилец дважды становился чемпионом Испании и побеждал в Лиге чемпионов УЕФА. В настоящий момент 32-летний форвард играет за саудовский «Аль-Хиляль».

Неймар сделал выбор между Роналду и Месси