Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может вернуться в «Бенфику».

Португалец вернулся в расположение «матрасников» после аренды в «Барселоне», но не планирует продолжать выступления за «Атлетико». По информации журналиста Данкана Кастлза, «Бенфика», ранее выразившая заинтересованность в возвращении Фелиша, предложила за трансфер форварда около 32,5 млн евро.

Напомним, что в 2019 году «Атлетико» купил Жоау Фелиша у той же «Бенфики» за рекордные для себя 127 млн евро. Текущая стоимость 24-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро, а его контракт с мадридцами рассчитан до 2029 года.