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Стало известно, за какую сумму «Бенфика» готова вернуть Фелиша слухи

04 Июля 2024 • 22:10 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
19.08 22:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может вернуться в «Бенфику».

Португалец вернулся в расположение «матрасников» после аренды в «Барселоне», но не планирует продолжать выступления за «Атлетико». По информации журналиста Данкана Кастлза, «Бенфика», ранее выразившая заинтересованность в возвращении Фелиша, предложила за трансфер форварда около 32,5 млн евро.

Напомним, что в 2019 году «Атлетико» купил Жоау Фелиша у той же «Бенфики» за рекордные для себя 127 млн евро. Текущая стоимость 24-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро, а его контракт с мадридцами рассчитан до 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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