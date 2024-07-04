Анчелотти хочет, чтобы «Реал» продлил контракт со своим защитником

Защитник «Реала» Ферлан Менди может остаться в мадридском клубе.

Как пишет Marca, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти лично заинтересован в том, чтобы защитник остался в клубе на более долгий срок. По мнению итальянского специалиста, Менди – один из лучших защитников мира и является лидером мадридской команды.

Текущее соглашение Менди с «Реалом» действует до лета следующего года. Ранее сообщалось, что футболист недоволен условиями предложенного контракта и не намерен его продлевать.

В прошлом сезоне Ла Лиги Менди 23 раза появлялся на поле в составе «Реала».