Мбаппе: История Роналду в «Реале» была уникальной, я тоже хочу сделать что-то подобное

Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от своего дебюта.

— У меня есть возможность осуществить свою мечту – играть за мадридский «Реал». Я надеюсь написать историю «Реала». Конечно, история Криштиану Роналду в «Реале» была уникальной. Я тоже надеюсь сделать что-то уникальное. Мы поддерживаем контакт, он является легендой, — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Мбаппе перебрался в стан «сливочных» этим летом из «ПСЖ». Французский нападающий подписал трудовой договор с мадридским клубом на пять лет.