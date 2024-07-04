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Чемпионат Испании. Ла Лига

Моуринью хочет подписать нападающего «Барселоны», но Флик против

04 Июля 2024 • 11:44 Комментировать

Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати имеет вариант трудоустройства в чемпионате Турции. Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

Как стало известно журналистам, заполучить нападающего в свои ряды хочет стамбульский «Фенербахче». В подписании испанского футболиста заинтересован новый главный тренер турецкого коллектива Жозе Моуринью.

При этом рулевой «Барсы» Ханс-Дитер Флик хочет сохранить Фати и дать ему шанс проявить себя в новом сезоне.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги 21-летний нападающий сыграл 19 поединков. Ансу записал на свой счет два забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Барселона Жозе Моуринью Ханс-Дитер Флик Ансу Фати трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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