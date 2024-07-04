«Барселона» приняла решение по защитнику Араухо

Центральный защитник сборной Уругвая и каталонской «Барселоны» Рональд Араухо все еще может покинуть «сине-гранатовых», несмотря на информацию насчет его неприкосновенности.

Как сообщается в аккаунте deadlinedaylive, руководство «сине-гранатовых» готово расстаться с футболистом, если за него предложат 100 миллионов евро. В подписании уругвайского защитника заинтересованы мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне чемпионата Испании 25-летний уругваец провел 25 поединков, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.