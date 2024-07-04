Ямаль прокомментировал возможный уход Нико Уильямса из «Атлетика»

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что Нико Уильямс не торопится покидать «Атлетик» Бильбао.

Каталонский гранд стремится переманить 21-летнего игрока в свои ряды, но сделать это будет нелегко из-за его требований по зарплате. Также «сине-гранатовым» предстоит выдержать конкуренцию со стороны других топ-клубов.

По словам Ямаля, Уильямс не стремится поскорее уйти на повышение: «Нико сказал мне, что счастлив в «Атлетике». Это его команда, у него контракт. Что ещё он должен был сказать мне по этому поводу? Ему там всё нравится, и это заметно», – передаёт Barca Universal слова 16-летнего игрока «Барселоны».