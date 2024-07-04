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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль прокомментировал возможный уход Нико Уильямса из «Атлетика»

04 Июля 2024 • 04:39 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
18.08 18:00

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что Нико Уильямс не торопится покидать «Атлетик» Бильбао.

Каталонский гранд стремится переманить 21-летнего игрока в свои ряды, но сделать это будет нелегко из-за его требований по зарплате. Также «сине-гранатовым» предстоит выдержать конкуренцию со стороны других топ-клубов.

По словам Ямаля, Уильямс не стремится поскорее уйти на повышение: «Нико сказал мне, что счастлив в «Атлетике». Это его команда, у него контракт. Что ещё он должен был сказать мне по этому поводу? Ему там всё нравится, и это заметно», – передаёт Barca Universal слова 16-летнего игрока «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Сборная Испании Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 Ламин Ямаль ещё теги

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