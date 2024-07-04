Глава Ла Лиги Тебас: «В этом году «Барселоне» будет проще подписывать игроков»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился информацией о трансферных ограничениях «Барселоны».

Из-за финансовых трудностей каталонский гранд часто вынужден отказываться от дорогостоящих трансферов. По словам Тебаса, сейчас ситуация не столь плачевна.

«В этом году «Барселоне» гораздо легче подписывать игроков, чем в предыдущие несколько лет. В клубе знают, что нужно сделать, чтобы решить немногочисленные оставшиеся проблемы, препятствующие нормальной работе. Три года назад счета «Барселоны» по зарплате достигали 650 млн евро, а теперь снизились до 450 млн», – цитирует BarcaTimes главу Ла Лиги.