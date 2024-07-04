Йоро вынуждает «Лилль» продать его в «Реал»

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро решительно настроен продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Как уже неоднократно сообщали различные источники, 18-летний футболист предпочитает перебраться в ряды «сливочных», хотя интерес к нему проявляют многие другие гранды европейского футбола. По обновлённым сведениям Relevo, позиция француза не изменилась – он хочет только в «Реал». Твёрдость намерений Йоро может убедить «Лилль» согласиться на продажу уже в скором времени. Стороны близки к заключению сделки.

Действующий контракт Лени Йоро рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает восходящую звезду в 50 млн евро.