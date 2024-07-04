Педри сожалеет о том, как «Барселона» попрощалась с Хави

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о бывшем главном тренере команды Хави Эрнандесе.

Специалист был отправлен в отставку по окончании минувшего сезона, который «сине-гранатовые» завершили без трофеев.

«Тренер мне очень помог – он помог всем полузащитникам. Хави – легенда «Барселоны», и мне очень жаль, что мы не смогли проводить его с выигранным трофеем, как он того заслуживал. Но этот этап подошёл к концу, и теперь мы должны думать о работе с Фликом», – приводит Mundo Deportivo слова Педри.

Хави возглавлял «Барселону» с осени 2021 года. При нём каталонцы стали победителями Ла Лиги в сезоне-2022/23.